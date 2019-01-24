Son Dakika Haberleri: Altınordu Lidere Konuk

Altınordu Lidere Konuk

57 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Altınordu yarın deplasmanda lider Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

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SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran Altınordu yarın deplasmanda lider Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 19. haftanın açılış mücadelesinde Burak Şeker düdük çalacak. İzmir ekibinde idman eksiği olan Enes Kubat, Oğulcan ve Serdar'ın yanı sıra tedavileri süren Ali Mert ve Kemal forma giyemeyecek. Kırmızı-lacivertliler, Başkent ekibine iç sahadaki ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği 2-1 kazanmıştı. Ligde 29 puanı bulunan Altınordu, 41 puanlı rakibini yenmesi halinde maç fazlasıyla Play-Off hattına girecek.

Altınordu'nun muhtemel 11'i şöyle;

"Erce - Kerim, Sinan, Hasan, Yusuf, Berkay, Deniz, Okan, Muhammed, Murat, Sefa" - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:26 Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Gençlerbirliği, Altınordu, Spor
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