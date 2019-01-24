Son Dakika Haberleri: Altınordu Ligden Çekildi

Altınordu Ligden Çekildi

49 dakika önce

Altınordu, ilk yarısını lider tamamladığı U21 1'inci Ligi'nden çekilme kararı aldı.

Altınordu Ligden Çekildi, System.String[]


Altınordu, ilk yarısını lider tamamladığı U21 1'inci Ligi'nden çekilme kararı aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Altınordu U21 takımını ikinci yarının ilk haftasında evindeki Balıkesirspor Baltok maçına çıkmaması üzerine  3-0 hükmen mağlup sayıp, 3 puanını sildi. Sezon başında altyapıdan 8, devre arasında ise 7 futbolcusunu pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderen Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, ellerinde yeterli sayıda futbolcu kalmaması nedeniyle U21 Ligi'nden çekilme kararı aldı. İzmir temsilcisi bu kararı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 100 bin TL ceza alacak. 

Altınordu, 2015 ve 2017 yıllarında da oyuncularını A takıma gönderdiği için U21 Ligi'nden çekilmişti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:43 Kaynak: DHA

Balıkesirspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Altınordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balıkesirspor Baltok'u 3-1 ile Geçen Trabzonspor, Kupada Çeyrek Finale Yükseldi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile Yollarını Ayırdı

Tahkim Kurulu, Eljif Elmas'ın Cezasını 1 Maça İndirdi PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:32:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu Ligden Çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]