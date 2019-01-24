Altınordu Ligden Çekildi
49 dakika önce
Altınordu, ilk yarısını lider tamamladığı U21 1'inci Ligi'nden çekilme kararı aldı.
Altınordu, ilk yarısını lider tamamladığı U21 1'inci Ligi'nden çekilme kararı aldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Altınordu U21 takımını ikinci yarının ilk haftasında evindeki Balıkesirspor Baltok maçına çıkmaması üzerine 3-0 hükmen mağlup sayıp, 3 puanını sildi. Sezon başında altyapıdan 8, devre arasında ise 7 futbolcusunu pilot takım Niğde Anadolu FK'ya kiralık gönderen Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, ellerinde yeterli sayıda futbolcu kalmaması nedeniyle U21 Ligi'nden çekilme kararı aldı. İzmir temsilcisi bu kararı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) 100 bin TL ceza alacak.
Altınordu, 2015 ve 2017 yıllarında da oyuncularını A takıma gönderdiği için U21 Ligi'nden çekilmişti. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:43 Kaynak: DHA
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