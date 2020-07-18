Altınordu ligi 14. tamamladı
Oynadıkları diğer maçlarda da pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Maçın ilk 15-20 dakikalık bölümünde gol kovalayan, hücum futbolunu en iyi şekilde oynayan bir Altınordu vardı sahada.
Oynadıkları diğer maçlarda da pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Maçın ilk 15-20 dakikalık bölümünde gol kovalayan, hücum futbolunu en iyi şekilde oynayan bir Altınordu vardı sahada. Bir türlü sonuca gidemedik. Kaçırdığımız goller aslında bizim için ligin özetiydi. Bu ligde oynadığımız diğer maçlarda zaten bunları yaşıyorduk. Girdiğimiz pozisyonların hepsini belki atamayabiliriz ama 1-2 tanesini skor anlamında kazansak oyun lehimize dönecekti" dedi.
BATUHAN'A ÇOK ÜZÜLDÜK
Menemenspor maçının ikinci yarısında rakibe karşı üstünlük kurduklarını belirten Hüseyin Eroğlu, "Menemenspor, lige yeni çıkmasına rağmen iyi ses getirdi ve uzun bir süre karşılaşma kaybetmedi, Oyunun belli bölümlerinde rakibe karşı pozisyon üstünlüğünü sağladık ve son bölümde golü bulduk. 1-0'dan sonra belki 2 veya 3. golü bulabilirdik. Maç 1-1 berabere bitti. Ligi tamamlandık. Bizim için koronavirüs salgını arasından sonra bu periyotta üzücü olan 4 Temmuz'daki Bursaspor maçında Batuhan'ın ayağının kırılmasıydı. Buradan ona tekrar geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:33
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