Altınordu maçından notlar - Son Dakika
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Altınordu maçından notlar

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de Altay ile Altınordu arasında oynanan İzmir derbisi öncesi ay yıldızlı tişörtler giyen her iki takım futbolcuları, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için hazırlanan, "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıktı.

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TFF 1'inci Lig'de Altay ile Altınordu arasında oynanan İzmir derbisi öncesi ay yıldızlı tişörtler giyen her iki takım futbolcuları, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için hazırlanan, "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıktı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda tribünler ay yıldızlı bayraklarla donatıldı. Stat hoparlöründen şehitlerimizin isimlerinin tek tek anons edilmesi üzerine seyirciler, "Burada" şeklinde karşılık verdi. Altay ve Altınordulu futbolseverler, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları attı. Maçtan önce şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Altay yönetimi stadyumun dışında şehitler için lokma döktürdü.

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, hafta içinde deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları Bursaspor maçı sonrası ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Sol kanatta Turgut Doğan'ın yerine Doğa'yı orta sahada Tatos'un yerine Kerim'i sağ bekte Yasin'in yerine Erhan'ı oynatan Yalçın Koşukavak, sarı kart cezalısı Putsila'nın yokluğunda orta sahada Adamu'ya forma verdi. Leandrinho'yu kadroya almayan deneyimli teknik adam 18'e ilk kez Segbefia'yı dahil etti.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise geçen hafta 2-1 kazandıkları Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor maçı sonrası tek değişiklik gerçekleştirdi. Hüseyin Eroğlu, orta sahada Burak'ın yerine Erzurumspor karşısında galibiyet golüne imza atan Okan'ı oynattı.

Altınordu'da kaleci Erhan ve Hüsamettin, Altay'da ise kaleci Cihan ve Kerim eski takımlarına karşı ilk 11'de görev aldı. Altaylı taraftarlar maçtan önce eski futbolcuları Hüsamettin için tempo tutarken, tecrübeli forvet siyah beyazlı tribünleri selamladı.


Altınordu, İdlib, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:13 Kaynak: DHA
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