Altınordu maçının ardından - Son Dakika
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Altınordu maçının ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altınordu'yu 1-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yalçın Koşukavak, kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Koşukavak, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, İzmir derbisinde kazanan taraf olduklarını belirterek, "Kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularım çok ciddi bir gayret gösterdiler. Çok önemli mücadele ettiler. Büyük Altay'a yakışır şekilde, gereği neyse onu yaptılar, hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Hüseyin Eroğlu: "Gol pozisyonu üretme anlamında sıkıntılarımız oldu"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk 20 dakikalık bölümde rakiplerinin daha baskılı gözüktüğünü ancak daha sonra oyunu dengelediklerini, ilk yarıda mücadeleci bir oyun oynandığını söyledi.

Rakiplerinin kırmızı kart görmesinin ardından yakaladığı bir pozisyonda öne geçtiğini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Belki maçta rakibe verdiğimiz bir tane pozisyon vardı, onunla da 1-0 geriye düştük. O dakikadan sonra sürekli hamleler yapıp rakip alanda etkili olmaya çalıştık, belki duran topla etkili olmaya çalıştık. Çünkü ön tarafta gol pozisyonu üretme anlamında sıkıntılarımız oldu. Son bölüme kadar getirdik ama gol bulamadık. Son 10-15 dakikalık bölüm durarak geçti, oyun soğudu. Biz de değerlendiremedik. Bu anlamda üzgünüz. Belki mücadele, seyir zevki anlamında güzel bir maçtı ama pozisyon anlamında kısır bir maçtı."

Altınordu maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:55 Kaynak: AA
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