Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Altınordu maçının ardından

Coşkun Demirbakan: "Psikolojik faktörlerden dolayı futbolcular biraz kendilerini sıkıyorlar""Adanaspor, Eze'nin oynadığı en büyük kulüp, kendisinin haberi yok"Hüseyin Eroğlu: "3 puan için geldiğimiz bir maçta 1 puan almamız şu an iyi gibi duruyor"ADANA, - TFF 1'inci Lig'in 31'inci...

Coşkun Demirbakan: "Psikolojik faktörlerden dolayı futbolcular biraz kendilerini sıkıyorlar"

"Adanaspor, Eze'nin oynadığı en büyük kulüp, kendisinin haberi yok"

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Hüseyin Eroğlu: "3 puan için geldiğimiz bir maçta 1 puan almamız şu an iyi gibi duruyor"

ADANA, -

TFF 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Adanaspor, konuk ettiği Altınordu ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, karşılaşmada berabere kaldıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, oyuncusu Coşkun riday Eze'yi ise sert bir şekilde eleştirdi.

Coşkun Demirbakan, "Psikolojik faktörlerden dolayı futbolcular biraz kendilerini sıkıyorlar. İlk devredeki oyunu futbolcuların gelecek kaygısı ve puan cetvelinin baskısına bağlıyorum. Sahaya çıktık, hatalar yaptık. Rakibimiz ilk devreyi oyun olarak bizden iyi bitirdi. İkinci yarı toparladık. Üstünlüğü ele aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Rakibimiz de maçın sonlarına doğru 1-2 pozisyon buldu ve maç bitti" dedi.

"ADANASPOR, EZE'NİN OYNADIĞI EN BÜYÜK KULÜP, KENDİSİNİN HABERİ YOK"

Coşkun Demirbakan, oyuncusu Emeka Friday Eze ile ilgili olarak, "İleri uçtaki Eze yetersiz. Büyüt umutlarla transfer edilmiş, sezon

başı kolay maçlarda kendini göstermiş ama kapasite olarak çok düşük bir futbolcu. Bolu'da gol kaçırdı, maç 2-0 olacaktı. Giresunspor maçında pozisyonuna dönmedi, onun bölgesinden gol yedik. Geçen hafta Bursaspor maçında iki pozisyonda kale boştu, atamadı. Koskoca Adanaspor Kulübüne olmuyor bu tip futbolcular. Adanaspor O'nun oynadığı en büyük kulüp, kendisinin haberi yok. Bütün herkesin kaderiyle oynadı. Konuşmamı ona ayırdım. Çünkü Adanaspor'un burada olmasının sebebidir bana göre. Para istiyor. Ne parası? Senin ceza ödemen lazım. Sen bu kulübe borçlusun" diye konuştu.

HÜSEYİN EROĞLU: "3 PUAN İÇİN GELDİĞİMİZ BİR MAÇTA 1 PUAN ALMAMIZ ŞU AN İYİ GİBİ DURUYOR"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise "Maçın ilk yarısında topa sahip olarak oynadık, pas trafiğini iyi kurduk. Yaptığımız yanlış tercihler nedeniyle gol atma başarısını gösteremedik. İlk yarının geneline baktığımızda, futbol adına tüm takım sistemimizin özelliklerini sahaya yansıtmayı başardık ancak golle sonuçlandıramadık. İkinci yarının başını iyi oynasak da belli bir dakikadan sonra oyundan düştük. Adanaspor'un yaptığı ön alan baskısında üstünlüğümüz biraz da rakibe geçti. Adanaspor kazanma adına hamlelerini yapsa da biz de yaptığımız değişikliklerle topun bizde kalmasını sağlayarak, maçı son dakikaya kadar getirdik. 3 puan için geldiğimiz bir maçta 1 puan almamız şu an iyi gibi duruyor. Bu sıkıntılı maç trafiğinde futbolcularımın performansından memnunum. Adanaspor'a bundan sonra başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor
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