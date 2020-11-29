Altınordu maçının ardından - Son Dakika

Altınordu maçının ardından

29.11.2020 18:50
Altınordu maçının ardından, System.String[]

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Eskişehirspor, evinde Altınordu'ya 2-0 yenildi.

TFF 1'inci Lig'in 11'inci haftasında Eskişehirspor, evinde Altınordu'ya 2-0 yenildi. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik sorumluları değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu İlhan Var, kazanmayı çok istedikleri bir karşılaşmayı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. Bu maça iyi hazırlanarak geldiklerini kaydeden Var, hiç beklemedikleri penaltının ardından planların değiştiğini belirterek, "295 gün sonra galip gelmek istiyorduk. Altınordu'yu burada 295 gün önce yenmiştik, o günden beri takımımızın kupa maçları hariç galibiyeti yok. Bugün o niyetle geldik. İyi hazırlandık, iyi konsantre olmuştuk. Takım olarak arkadaşlar iyi mücadele ettiler. Bugün en az hata yapanın kazanabileceği bir maç olarak düşünüyorduk. Öyle de oldu, bütün istatistikler bizi göstermesine rağmen 3 puanı Altınordu aldı. İki bireysel hatamızdan gol yedik. İlk golü yemeden önce ortada giden bir maçtı, böyle de gideceğini tahmin ediyorduk. Kontra ataklarla hataya zorlayıp ve zamanında pres yaparak üçüncü bölgede çoğalarak gol atmak üzerine hazırlığımız vardı. Hiç beklediğimiz bir penaltı oldu. Çok pas hatası yaptık. Altınordu'yu tebrik ederim. Önümüze bakmamız lazım, 1 ay içerisinde 5 maç yapacağız ona hazırlanmamız lazım. Devre arasına puanlar toplayarak girmek istiyoruz" dedi.

EROĞLU: MAÇIN ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "İki haftadır iyi skorlar alıyoruz. Aldığımız galibiyetten sonra da bu maçın değeri daha da arttı. Şu anda lider olarak geldiğimiz bir hafta. Eskişehirspor'un son haftalarda oyun anlamında gerçekten açık vermeyip son ana kadar mücadele etmesi, özellikle hızlı oyuncularla pozisyon üretmesini takip ediyorduk. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Bizde özellikle takım savunması anlamında doğru işler yapmaya başladık. Rakibe az pozisyon verip, en azından kalemizden uzak tutup gol yemeyip, bulacağız pozisyonlarda da hedefimiz gol atmaktı. Bu mata biraz daha önde oynamamız gerekiyordu. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyordu. İlk yarıda golden sonra kontrolü bile geçti. Maçın ikinci yarısının başında hemen biraz bir baskı olur gibi oldu. Topun bizde kalmasını sağladığımız pozisyonlarda, geçiş hücumunda da yakaladığımız pozisyonlarda da zaten 2-0'ı yaptık ve oyunun tamamen kontrolü bize döndü. O pozisyonlardan sonra skoru da artırabilirdik ama olmadı. Yine pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu. İyi bir görüntü bu. Çok sık maç yaptık yine yoğun bir haftaya gireceğiz. Ne yaptığını bilen bir takım görüntüsünde olmamız bizi mutlu ediyor. Eskişehirspor'a başarılar dileriz."


Altınordu maçının ardından
Altınordu maçının ardından

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor


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