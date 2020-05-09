Altınordu Mehmet Enes'le masaya oturacak

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'da yönetim, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir kez bile forma giyemeyen stoper Mehmet Enes Sığırcı'yla yeniden anlaşmak için masaya oturacak.

Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'da sol diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle iki kez ameliyat olduktan sonra bu sezon öncesi antrenmanda yine aynı dizinden sakatlanarak kasım ve ocak aylarında birer operasyon daha geçiren tecrübeli savunmacı iyileşerek düz koşulara başladı. Futbol kariyerinde kötü sakatlıklar yaşadığını belirten Mehmet Enes, "Kulübüm her zaman maddi manevi yanımda oldu. Altınordu'ya vefa borcum var" dedi.