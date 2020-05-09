Altınordu, Mehmet Enes Sığırcı ile masaya oturacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu, Mehmet Enes Sığırcı ile masaya oturacak - Son Dakika Spor

Altınordu, Mehmet Enes Sığırcı ile masaya oturacak

6 saat önce

Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'da sol diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle iki kez ameliyat olduktan sonra bu sezon öncesi antrenmanda yine aynı dizinden sakatlanarak kasım ve ocak aylarında birer operasyon daha geçiren tecrübeli savunmacı iyileşerek düz koşulara başladı.

Altınordu, Mehmet Enes Sığırcı ile masaya oturacak, System.String[]

Mersin İdmanyurdu ve Manisaspor'da sol diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle iki kez ameliyat olduktan sonra bu sezon öncesi antrenmanda yine aynı dizinden sakatlanarak kasım ve ocak aylarında birer operasyon daha geçiren tecrübeli savunmacı iyileşerek düz koşulara başladı.



"ALTINORDU'YA VEFA BORCUM VAR"


Futbol kariyerinde kötü sakatlıklar yaşadığını belirten Mehmet Enes, "Kulübüm her zaman maddi manevi yanımda oldu. Altınordu'ya vefa borcum var" dedi.


"Yeni sezona hazır olacağım ve kendimi göstereceğim" diyen 27 yaşındaki stoper, "Altınordu'ya transfer olurken hiç tereddüt etmeden buraya geldim. Kulüpteki aile havasını Manisaspor'dan takım arkadaşım Berkay Samancı anlatmıştı. Geçen sezon 16 maçta takımıma katkı sağladım. Her zaman hazır şekilde bekledim ve forma için savaştım. Bu sezona iyi bir sinerjiyle başladık. Forma savaşına hazır bir şekildeydim ancak antrenmanda yaşadığım şanssız sakatlık beni geriye götürdü. İki aşamalı sol ön çapraz bağ revizyon kemik greftleme ameliyatı oldum. Şu an düz koşulara başladım" şeklinde konuştu.


Güney Kore'de lig başladı!


Mersin İdmanyurdu, Manisaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:51 

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