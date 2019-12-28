Altınordu - Menemenspor maçının ardından - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu - Menemenspor maçının ardından - Son Dakika Spor

Altınordu - Menemenspor maçının ardından

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu'nun sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maçın ardından düzenlenen basın toplantısından konuştu.

Altınordu - Menemenspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altınordu'nun sahasında Menemenspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından iki takımın teknik adamları maçın ardından düzenlenen basın toplantısından konuştu.


Maçı değerlendiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Menemenspor'un 10 haftadır kaybetmediğini ve morallerinin çok yüksek olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Bizim de oyun gücümüz ve sistemimiz vardı. Biz bunlarla son 7 haftayı geçirdik ama atamadığımız goller, kazanamadığımız maçlar oldu. Oyunumuz bize hep moral verdi. Maçın ilk yarısında topa sahip olarak oynamaya çalıştık ve golü de bulduk. Gol öncesinde hızlı hücum geçişleriyle final paslarını atamamıştık. Rakibimizin de direkten dönen bir topu vardı, onlarda uzun top ve karambol oyununu iyi oynuyorlar. Birbirini tamamlayan oyunculardan kurulu. İkinci yarıda rakibimizin uzun toplarla üzerimize geleceğini biliyorduk. Biz de rakibimizin boş alanlarını değerlendirme planındaydık. Final paslarını değerlendirebilseydik oyun bizim lehimize kırılabilirdi ancak atamadığımız goller sonucu belki kalemizde gol de görebilirdik. Kazanmak önemliydi. İzmir derbisine yakışır bir maç oldu diyebilirim. 18 puana ulaştık ve son haftalardaki artan ivmemiz bize ikinci yarıda motivasyon verecek. Futbolcularımı kutluyorum ve Menemenspor'a da bundan sonra başarılar dilerim. Ayrıca, çok sevdiğim camia Altınordumuzun 96. yılını canı gönülden kutluyorum, nice yıllar dilerim. Türkiye'nin çok güzel bir kulübünde çalışıyorum" ifadelerini kullandı.


"Yine bir seri yakalamaya çalışacağız"


Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 10 maçlık kaybetmeme serilerinin sona erdiğini belirterek, "O seri tabi bir şekilde bitecekti. Neticesinde bu maça denk geldi ve 3 puan kaybı oldu. İlk yarı Altınordu iyi top oynadı ve golü attı. Bizim de direkten dönen topumuz vardı. Maça bir şekilde dengelendi, ikinci yarıda baskılı oynadık ama pozisyonlarımızı gole çeviremedik. Futbolda atamayınca kaybedebiliyorsunuz. Artık bundan sonrasına bakmak lazım. Devre arasını iyi geçirip ikinci yarıya inşallah daha iyi hazırlanıp yine bir seri yakalamaya çalışacağız" dedi. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İtalya Başbakanı Conte'den Türkiye'ye Libya'da askeri müdahaleden kaçınma çağrısı
Maçın ardından Fatih Terim, Arda Turan'a yeşil ışık yaktı: Futbolu burada bırakmalı Yerli otomobilin merakla beklenen mobilite özelliği tanıtıldı

Son Dakika Haberleri
02:24 Eljif Elmas için Beşiktaş yanıtı: "Napoli'de kalacak" | Transfer haberleri - Son Dakika Spor
00:54 Galatasaraylı minik taraftar, Mustafa Cengiz'le bir araya geldi - Son Dakika Spor
00:49 Monaco'da Jardim dönemi bitti! Henry Onyekuru... - Son Dakika Spor
00:29 Teksüt Bandırma 86-80 TOFAŞ - Son Dakika Spor
00:14 Tottenham, deplasmanda Norwich City'e takıldı | Premier Lig günün sonuçları - Son Dakika Spor
00:11 Sinan Engin: Galatasaray, Talisca için resmi teklif yaptı - Son Dakika Spor
23:14 Fatih Terim: Nagatomo'yla yolları ayırsak da beraberiz - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 04:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu - Menemenspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]