Altınordu-Menemenspor maçının ardından - Son Dakika

Altınordu-Menemenspor maçının ardından

25.01.2021 21:49
Altınordu-Menemenspor maçının ardından, System.String[]

TFF 1. Lig'de Menemenspor'a 4-2 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Daha üretken bir kimlikte oynadığımız maçı kaybettik." dedi.

TFF 1. Lig'de Menemenspor'a 4-2 mağlup olan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Daha üretken bir kimlikte oynadığımız maçı kaybettik." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakanın ilk yarısında rakiplerine fazla pozisyon vermemelerine rağmen yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini kaydetti.

Son vuruşlarda etkili olamadıklarını belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Duran toptan kalemizde 2 gol gördük. Bunlar yemememiz gereken gollerdi. Daha sonra dengeyi sağladık. 1-1'in ardından 2-1 ve 3-1 oldu. Ondan sonra reaksiyon verdik ve farkı yeniden bire indirdik ancak acemice bir gol yedik. Santrayla yanlış baskı yapıp 4. golü yedik. Bugün genel anlamda daha üretken bir kimlikte oynadığımız maçı kaybettik. Rakibi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor."

Recep Yazıcı: "Menemenspor'un ikinci yarıya damga vuracağının sinyallerini aldık"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı da oyuncuların gösterdiği performanstan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Teknik direktör Ümit Karan'ın TFF 1. Lig'de ilk galibiyetini aldığını bildiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Oyuncularımız Ümit hocaya 'hoş geldin' dedi. Tabii galibiyeti burada unutacağız. Eksik yönlerimiz var, onları tamamlayıp önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Menemenspor'un ikinci yarıya damga vuracağının sinyallerini aldık. İnşallah diğer maçlarda da aynı performansı gösterir ve çok güzel futbolla takımı layık olduğu yere taşırız."

Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Recep Yazıcı, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu-Menemenspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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