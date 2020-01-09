Altınordu, Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu, Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Altınordu, Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Osmaniyespor'dan sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu, Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Osmaniyespor'dan sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.


Altınordu, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-lacivertli ekip, son olarak 3. Lig ekiplerinden Osmaniyespor forması giyen sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu renklerine bağladı. İzmir ekibi, kariyerinde daha önce Güngören, Eskişehirspor, Karacabey Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Edirnespor, Ergene Velimeşe ve Alibeyköyspor takımlarında görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Atılan imzaların ardından Metehan Mimaroğlu, takımın Antalya kampına katıldı. Mimaroğlu bu sezon Osmaniyespor'un ligin ilk yarısında oynadığı tüm maçlarda forma giyerken 5 kez de gol sevinci yaşamıştı. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
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