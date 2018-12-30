Son Dakika Haberleri: Altınordu Minik Futbolcular İçin Turnuva Düzenledi

Altınordu Minik Futbolcular İçin Turnuva Düzenledi

1 saat önce

İzmir'de Altınordu tarafından 9 yaş futbol takımlarının katılımıyla salon futbolu turnuvası düzenlendi.

Altınordu Minik Futbolcular İçin Turnuva Düzenledi, System.String[]
İzmir'de Altınordu tarafından 9 yaş futbol takımlarının katılımıyla salon futbolu turnuvası düzenlendi.

Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'nde salon futbolu için özel olarak hazırlanan alanda düzenlenen turnuvaya, Altınordu'nun yanı sıra Karşıyaka, Göztepe, Gümüşordu, Bronzordu, Manisa Murat Germen, Manisa Yunus Emre Belediye, 1925 Manavkuyu ve Çamdibigücü'nün 9 yaş futbolcuları katıldı.

Çocukların top hassasiyetlerini geliştirmek, dar alanda ve baskı altında oynama yeteneklerini artırmak amacıyla organize edilen turnuvada 144 çocuk mücadele etti.

Oynan 20 maçta 174 gole ulaşılan turnuvada, maç başına 8,7 gol ortalamasına ulaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:12 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Futbol, İzmir, Altınordu, Spor
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