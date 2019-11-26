Altınordu nefes aldı

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla bir anda küme düşme adayı takımlar arasında gösterilen Altınordu, evinde Boluspor'u 2-0 yenerek derin bir nefes aldı. İzmir ekibi 7 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak 73 gün sonra taraftarının yüzünü güldürdü. Bu sezon 12 maçta ikinci galibiyetini elde eden kırmızı-lacivertli ekip, düşme hattından kurtulamamasına rağmen sergilediği futbol ve aldığı 3 puanla gelecek haftalar için umut verdi. Altınordu'da gol perdesini açan Okan bu sezon ilk kez gol atma sevinci yaşadı. Sakatlıktan çıkan gurbetçi forvet Kemal de üçüncü maçında ikinci golünü kaydetti.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda son düdüğün ardından Boluspor zaferini kendisini desteklemeye gelen az sayıdaki taraftarıyla paylaşan Altınordu'da teknik heyet ve futbolcular yaşadıkları büyük sevinci soyunma odasında da sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu galibiyet bizi önümüzdeki 5 hafta moral açısından yukarıya taşıyacaktır" dedi. Ligde cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu daha sonra devre arasına kadar sırasıyla Adanaspor, Bursaspor, Giresunspor (D) ve Ekol Göz Menemenspor'la rakip olacak.