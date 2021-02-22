Altınordu'nun 3 genci U19 Milli Takımı'nda

Altınordu altyapısından yetişen Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya ve Polat Abay, U19 Milli Takımı'nın hazırlık kampına davet edildi.

Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) yetişen Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya ve Polat Abay, U19 Milli Takımı hazırlık kampına davet edildi. Altınordulu gençler, 28 Şubat-4 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek kampa katılacak. 2002 doğumlu Furkan Metin daha önce U16 ve U18'de 9 kez, 2002 doğumlu Rahmi Salih Kaya U16, U17 ve U18 kategorilerinde 26 kez, 2003 doğumlu Polat Abay ise U15, U16 ve U17'de toplam 36 kez ay-yıldızlı formayı giymişti.

Genç futbolcuların U19 Milli Takımı hazırlık kampına çağrılmasının ardından açıklama yapan Altınordu, "Gençlerimize başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - İZMİR