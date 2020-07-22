Altınordu'nun açık AVM'si

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şehrin açık AVM'si olan Sırrıpaşa Caddesi, Büyükşehir Belediyesi'nin dokunuşlarıyla modern ve estetik görünüme kavuştu.

Ordu'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, vatandaşların yaşam konforunu yükseltecek projeler bir bir hizmete giriyor. Altınordu ilçesinde, dış cephe çalışmaları tamamlanan Sırrıpaşa Caddesi'nde, zemin taş döşeme ve ağaçlandırma çalışmalarında da sona gelindi. Büyükşehir ekiplerinin dokunuşlarıyla, estetik bir görünüm kazanan caddedeki çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar bitirilmesi hedefleniyor.

98 binanın dış cephesi iyileştirildi

Caddede devam eden çalışmaları inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 Eylül Ortaokulu ile Tahıl Pazarı arasındaki 5 bin 500 metrekare alanda uygulanan projede 98 binanın dış cephesi iyileştirilirken, zeminin de doğal taşla kaplandığını söyledi. "Fidangör" olarak bilinen Sırrıpaşa Caddesinin, şehrin en önemli caddelerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Güler, "Çalışmalar çerçevesinde binalar farklı renklerde boyanarak, tabela ve reklam uygulamaları yönetmeliğe uygun hale getirildi. Klima dış üniteleri gizlenerek, yağmur iniş boruları değiştirildi ve antenler merkezi sistemde toplanarak estetik bir görünüm elde edildi" dedi.

Alev ağaçlarıyla donatıldı

Caddede devam eden ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Güler, "Bu ağaçların hepsi çok özel. Alev ağacı olarak biliniyor. Özellikle mevsim geçişlerinde kırmızı oluyor. Bunun dışında, yeşil ve beyaz çiçekleriyle de caddeye bambaşka bir güzellik katacak. Bu çalışmanın ilimizin marka bir şehir, Sırrıpaşa'nın da çok özel bir cadde olmasında önemli bir payı olacak. Burada yaptığımız çalışmayla birlikte, 'Düşünen, Üreten ve Yarışan Ordu'ya aynı zamanda açık bir AVM kazandırmış olduk" diye konuştu.

Altyapı sil baştan yenilendi

Sırrıpaşa Caddesi'nde, cephe ve zemin iyileştirmelerinin yanı sıra altyapıda da önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Başkan Güler, "Sadece dış görünüş olarak değil, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu elektrik hatlarıyla birlikte bütün altyapı değişti. Hepsi çürümüş, berbat bir haldeydi. Şehircilik anlamında, sağlam, sağlıklı, çevreyle uyumlu bir yapı elde ettik. İlimize de çok güzel bir cadde kazandık. Ordu'nun sadece Türkiye'de değil, dünyada da güzel şehirler arasındaki sıralamasını en üst seviyeye çekmek için güzel bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.

Duvarlar resimlerle süslendi

Altınordu ilçesinin önemli noktalarındaki bina cepheleri Ordu'nun ruhunu yansıtacak resimlerle süslediklerini ifade eden Başkan Güler, "Mural tekniğiyle özel resimler yapıldı. Bu da önemli bir yankı yaptı. Yazarlar ve şehir plancıları ile uluslar ve uluslararası alanda kendinden bahsettiren bir çalışma oldu. Sadece o resimler değil, resimler altında fotoğraf çektirenler de önemli kazanımlara sahip oldular. Dolayısıyla Ordu'muz her bakımdan adından söz ettiren bir il oldu" diye sözlerini tamamladı. - ORDU