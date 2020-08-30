Altınordu'nun Bahattin planı
TFF 1'inci Lig'de 9 futbolcu gitmesine rağmen dış transferde sadece Ahlet İlhan Özerk'e imza attırabilen Altınordu, Samsunspor'un golcüsü Bahattin Köse'ye talip oldu.
TFF 1'inci Lig'de 9 futbolcu gitmesine rağmen dış transferde sadece Ahlet İlhan Özerk'e imza attırabilen Altınordu, Samsunspor'un golcüsü Bahattin Köse'ye talip oldu. Alacakları için Samsunspor'a Futbol Federasyonu aracılığı ile ihtarname gönderen ancak Karadeniz ekibinin parayı yatırmasıyla hem serbest kalamayan hem de kadro dışı bırakılan Bahattin için görüşmelere başlayan Altınordu'nun bonservis bedelini çözmek için uğraş verdiği ifade edildi. Tek başına antrenmana çıkan Bahattin'i kadroya dahil etmekte ısrarcı olan Altınordu'nun Samsunsporlu yöneticilerle pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi. Altınordu'da 2014-2015 sezonunda kiralık olarak forma giyen 30 yaşındaki forvet, kırmızı-lacivertli formayı 6 maçta terletip 1 kez fileleri sarsmıştı.
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