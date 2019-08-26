Altınordu'nun burak gururu

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun 15 yaşındaki yeni yıldız adayı Burak İnce, U16 Milli Takımı'nda sergilediği performansla ay-yıldızlı takımın ve İzmir ekibinin gururu oldu. Rusya'da düzenlenen Starway Turnuvası'nda milli takım formasını terletmesi nedeniyle ligdeki Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almayan Burak, Türkiye'nin Rusya, Özbekistan ve Sırbistan'ı yenerek şampiyonluk yaşadığı turnuvada, "En Değerli Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Rusya maçında iki gol atan Burak İnce, daha önce Avrupa'nın en iyi 15 yaş turnuvası MTU Hallen Cup'ta da en değerli oyuncu ödülünü alan ilk Türk oyuncu olmuştu. Bugüne kadar 17 kez ay-yıldızlı formayı giyen genç krampon, geçen sezon Altınordu ile Elit Akademi U15 Ligi'nde 39 maçta attığı 37 golle teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne girerek A takıma yükselmişti