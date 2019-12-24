Altınordu'nun deplasman kabusu - Son Dakika
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Altınordu'nun deplasman kabusu

6 saat önce

Dış sahadaki kötü gidişini Giresun karşısında da durduramayan Altınordu, rakibiyle oynadığı 13. karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi.

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Dış sahadaki kötü gidişini Giresun karşısında da durduramayan Altınordu, rakibiyle oynadığı 13. karşılaşmada da galibiyet yüzü göremedi. İki takım arasında 1970 yılından bu yana oynanan 13 maçta Karadeniz ekibi 5 galibiyet alırken, 8 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Altınordu ilk devrenin son maçında cumartesi günü derbide Ekol Göz Menemenspor'u konuk edecek.


EROĞLU: "ÖNEMLİ PUAN ALDIK"


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 1-1 sona eren Giresunspor maçının ardından önemli bir puan aldıklarını söyledi. "İlk 45 dakikada maçın mutlak hakimiydik" diyen Eroğlu, "Beş net pozisyonumuz vardı. Ceza sahası girişlerini istediğimiz gibi yapabilsek ve kritik anlarda doğru kararlar verebilsek aradığımız golü ilk yarıda bulabilirdik. İkinci devre ise rakibin baskısını kıramadık. Oyunu geride kabul edip hızlı hücumlarla skora gitmeyi hedefledik. Golü de bulduk, ancak skor hemen 1-1 olunca planlarımız gerçekleşmedi. Rakibimiz bu bölümde özellikle sağ kanattan çok etkili geldi. Kalecimiz Erhan kritik kurtarışlarla hep oyunda kalmamızı sağladı. Sonuçta zorlu bir deplasmandan önemli bir puan aldık" dedi.


Altınordu, Karadeniz, Giresun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:22 
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