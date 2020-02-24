Altınordu'nun Erzurumspor kabusu - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'nun Erzurumspor kabusu - Son Dakika Spor

Altınordu'nun Erzurumspor kabusu

10 dakika önce

TFF 1. Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve alt sıralardan uzaklaşamayan Altınordu, çarşamba günü konuk edeceği zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı tarihindeki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Altınordu'nun Erzurumspor kabusu, System.String[]

TFF 1. Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve alt sıralardan uzaklaşamayan Altınordu, çarşamba günü konuk edeceği zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı tarihindeki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. İzmir ekibi, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bu müsabakalarda Erzurum temsilcisi 2 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı.

Öte yandan Erzurumspor'da forma giyen Murat Uçar ve Yusuf Acer eski takımlarına rakip olacak. Yine eski bir Altınordulu olan Hasan Hatipoğlu ise cezalı olduğu için görev yapamayacak. Bu sezon ilk yarıdaki maçın ardından soyunma odası koridorunda Murat Uçar, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun üzerine yürümüş, Hüseyin Eroğlu da eski öğrencisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Sıfır" diye aldığı otomobilde hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı
İzmir 'valizdeki ceset' sanığı beraat kararı ardından tazminat davası açacak Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den, Ali Koç'a "sicil" göndermesi Derbi sonrası Ali Koç ve Ersun Yanal arasındaki konuşma ortaya çıktı: Sonuna kadar mücadeleye devam

Son Dakika Haberleri
12:10 Nilüfer'de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor
11:46 Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti
11:41 Yoğun tempoya alışveriş molası!
11:41 Şilan Makal: Gelen projelere sıcak bakmıyorum
11:25 Banu Noyan ve reklamcı Ata Çağlayan boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 12:47:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'nun Erzurumspor kabusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]