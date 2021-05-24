Altınordu'nun futbolcuları parlıyor - Son Dakika

Altınordu'nun futbolcuları parlıyor

24.05.2021 11:43
Altınordu'nun futbolcuları parlıyor, System.String[]

Süper Lig'e yükselmek için mücadele veren Altınordu, bu sezon yine genç ve başarılı oyuncularıyla dikkatleri üzerine topladı.

Süper Lig'e yükselmek için mücadele veren Altınordu, bu sezon yine genç ve başarılı oyuncularıyla dikkatleri üzerine topladı. Enis Destan, Metehan Mimaroğlu ve Burak İnce gösterdikleri performanslarla dikkat çekerken, İzmir temsilcisinin futbolcuları için Süper Lig ve Avrupa kulüpleri nabız yokluyor.

TFF 1. Lig'de çarşamba günü saat 20.00'de Altay ile Play-off Finali oynayacak olan Altınordu, bu sezon yine futbolcularıyla adından söz ettirdi. Yabancı oyuncu oynatmama felsefesiyle bilinen İzmir temsilcisi, hem altyapısında yetiştirdiği oyuncularla hem de alt liglerden alıp geliştirdiği futbolcularıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Enis Destan parladı

Geçtiğimiz sezon altyapıdan A Takım kadrosuna dahil edilen 18 yaşındaki santrfor Enis Destan, sezonun en fazla dikkat çeken oyuncusu oldu. Genç oyuncu bu sezon kırmızı-lacivertli formayla sahaya çıktığı 29 resmi maçta 14 kez fileleri havalandırırken 3 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Süper Lig ve Avrupa'dan bazı kulüplerin takibinde olan Enis Destan, son oynanan TFF 1. Lig Play-off Yarı Final rövanş maçında Samsunspor'a 90+6. dakikada yaklaşık 60 metreden gol atarak gündeme oturmuştu. Bu sezon kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağırılan genç santrfor için Fenerbahçe ve Trabzonspor'un nabız yokladığı öğrenildi.

Metehan Mimaroğlu Süper Lig'e

Altınordu'da dikkat çeken bir diğer futbolcu ise Metehan Mimaroğlu oldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında 3. Lig ekibi Osmaniyespor FK'den kadroya katılmıştı. Başarılı oyuncu geçen sezon 17 maçta 4 gol kaydetmişti. Metehan Mimaroğlu, bu sezon ise kırmızı-lacivertli formayı 32 maçta terletirken, 8 gol atıp 7 kez de gol pası verdi. Mimaroğlu, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girerken, bu sezon TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un deneyimli oyuncuyla ilgilendiği öğrenildi.

Burak İnce Avrupa'ya

Kırmızı-lacivertlilerde 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce de bu sezon ön plana çıkan bir başka futbolcu oldu. U21 Milli Takımı'nda da oynayan genç oyuncu, bu sezon Altınordu formasıyla 29 müsabakaya çıktı. Merkez orta saha bölgesinde görev yapan Burak İnce, 6 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Burak İnce, 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladığı Altınordu'da TFF 1. Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını elde etmişti. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, geçtiğimiz sezon öncesinde yaptığı açıklamada Burak İnce'yi Avrupa'ya göndermek istediklerini ifade etmişti. - İZMİR

Altınordu'nun futbolcuları parlıyor
Altınordu'nun futbolcuları parlıyor
Altınordu'nun futbolcuları parlıyor

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Altınordu, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun futbolcuları parlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
12:19 Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti
12:14 Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu
12:02 Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu
12:00 Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası
11:58 Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar
11:56 İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti
11:53 Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor
11:35 Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini bastı, canından oldu
11:28 Sosyal medya fenomeni Enes Batur'u, toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu dinleyecek
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de         
12:24
Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı         
12:15
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
12:07
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada         
11:03
Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk!         
10:22
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 12:43:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'nun futbolcuları parlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement