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Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, Club Brugge yolcusu - Son Dakika

Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, Club Brugge yolcusu

27.06.2021 20:34

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, altyapısından yetişen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan'ı Belçika'nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge'e yollamaya hazırlanıyor. Belçika ekibi, Süper Lig devlerinin de peşinde olduğu genç yıldız için Altınordu'ya 2.6 milyon euro ve bir sonraki transferden yüzde 20 pay verecek.

Belçika şampiyonuyla görüşmelere başlayan İzmir temsilcisinin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İki kulübün yaptığı pazarlığa göre Altınordu'nun bu transferden 2.6 milyon euro bonservis ücreti alacağı, ayrıca Enis'in bir sonraki transferinden yüzde 20 pay elde edeceği öğrenildi.

KISA SÜRE İÇİNDE RESMİ SÖZLEŞME İMZALANACAK

Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Enis'in önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Ümit Milli Takım'da forma giyen, 1 kez de A Milli Takım'a davet edilen Enis Destan, geçen sezon 1'inci Lig'de 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Daha önce 2016 yılında yine altyapısından yetişen stoper Çağlar Söyüncü'yü 2.5 milyon euro bedelle Alman ekibi Freiburg'a gönderen Altınordu, Enis'in transferinin gerçekleşmesi halinde 2'nci kez Avrupa'ya oyuncu verecek.

Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, Club Brugge yolcusu

Club Brugge, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, Club Brugge yolcusu - Son Dakika Spor


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