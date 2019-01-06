Altınordu'nun Gençleri Kendilerine Güveniyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç forvet oyuncularından Kadir Yurttadur, A takım düzeyinde rekabetin çok fazla olduğunu ancak kendisine güvendiğini bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç forvet oyuncularından Kadir Yurttadur, A takım düzeyinde rekabetin çok fazla olduğunu ancak kendisine güvendiğini bildirdi.



Kadir Yurttadur, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, geçen sezon uzun süreli sakatlık dönemi geçirdiğini belirtti. Daha sonra bu sezona iyi başladığını bildiren Kadir Yurttadur, şunları kaydetti:



"UEFA Gençlik Ligi ve 21 Yaş Altı Ligi'nde attığım 9 gol beni motive etti. Kariyerimde ise bugüne kadar 121 maçta 66 kez gol sevinci yaşadım. Şimdi ise sıra A takım formasıyla sahaya çıkıp borcumu gerçek anlamda ödemeye geldi. A takım düzeyinde hem rekabet yoğun hem de maçların zorluk derecesi yüksek ama ben kendime güveniyorum."



Kaleci Muhammet Taha Tepe ise, maçlarını sürekli televizyondan seyrettiği ağabeyleriyle hayal kurduğu yerde olduğunu anlattı.



Altınordu Futbol Akademisi'nde yıllarca gerçek profesyonel futbolculuk eğitimi aldıklarını belirten Muhammet Taha Tepe, "Ama halen Erce Kardeşler, Erhan Erentürk ve Ozan Can Oruç ağabeylerimden öğrenecek çok şeyim var. Altınordu kalesi, rekabetin en üst düzeyde olduğu yer, biliyorum ve ona göre çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Galatasaray, Ivan Marcano ve Alberto Moreno'yu Gündemine Aldı

Corinthians, Beşiktaş'ın Şilili Oyuncusu Enzo Roco'ya Talip Oldu

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tolgay Arslan'ın Takımda Kalacağını Açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Fenerbahçemiz İçin Her Şey Çok Daha Güzel Olacak