Altınordu'nun gençlerinden büyük başarı

Spor Toto Gelişim Ligleri'nde dört ayrı yaş kategorisinde final oynama başarısını gösteren Altınordu, İzmir'e iki kupayla döndü.

Spor Toto Gelişim Ligleri'nde dört ayrı yaş kategorisinde final oynama başarısını gösteren Altınordu, İzmir'e iki kupayla döndü. Altınordu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından beş ayrı yaş kategorisinde düzenlenen Spor Toto Gelişim Ligleri'nin dördüncü final oynarken, İzmir'e toplam iki şampiyonluk kupası getirdi. Kırmızı-lacivertli gençler, U14, U15, U17 ve U19 kategorilerinde finale kadar çıkıp, U15 ve U17'lerde şampiyonluk kupasını kazandı. U15'ler finalde Beşiktaş'ı 4-3, sezonu namağlup bitiren U17'ler son maçta Galatasaray'ı 5-1 yenerek şampiyonluk kupalarına uzandı. Galatasaray ile oynanan ve iki topunun direkten döndüğü U14 finalinde rakibine 2-0 kaybeden Altınordu, bir topunun direkten döndüğü U19 finalinde aynı rakibine 2-1'le mağlup olup Türkiye ikincilikleri kazandı. Böylelikle yılı iki kupayla noktalayan Altınordu, son 6 sezonda toplamda 10 şampiyonluk kupasını kazanmanın gururunu yaşadı. Altınordu, bir diğer yaş kategorisi olan U16'larda Konyaspor'u 4-3 yenerek Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

U17 ŞOVLA BİTİRDİ Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U17 Takımı, Galatasaray ile Pazar günü Antalya'da oynadığı Elit U17 Süper Kupa Finali'ni 5-1'lik skorla kazanıp şampiyon oldu. Müthiş bir futbol sergileyen Altınordu'nun iki topu da direkten döndü. Kırmızı-lacivertli ekibin gollerini 17. dakikada Enis Destan, 47'de Salih Kavrazlı, 51'de Yiğit Emre Çeltik, 70'de Tayfun Tatlı ve 76'da Polat Abay kaydetti. Galatasaray'ın tek golünü 66'da penaltıdan Metehan Baltacı attı.

U19 SON DAKİKADA YIKILDI Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19 Takımı ise yine Pazar günü Antalya'da Galatasaray ile oynadığı Elit U19 Süper Kupa finalini 2-1 kaybetti. Rakibi önünde 2-0 geriye düşen, bir topu direkten dönen Altınordu gençleri Sabrican Vural ile son dakikada skoru 2-1 yaptıysa da bu sonuç şampiyonluk kupasına yetmedi. Altınordu bu sonuçla daha önce iki kez girdiği UEFA Gençlik Ligi'ne katılım hakkını kaybetti.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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