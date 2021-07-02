Altınordu'nun gözü gençlerde

Bünyesinde yetiştirdiği gençleri yıllardır Süper Lig ve Avrupa'ya uğurlayan Altınordu, son olarak Oğulcan Ülgün'ü Konyaspor 'a satmıştı.

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