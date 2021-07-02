TFF 1'inci Lig'de altyapısından yetişen genç oyuncularının yıldızını parlatarak alkış toplayan Altınordu, yeni sezon öncesi yeni yeteneklerini vitrine çıkarmak için kolları sıvadı. Kırmızı-lacivertlilerde teknik heyet, U19 Gelişim Ligi'nde yarın Antalya'da Adanaspor'a karşı Play-Off çeyrek final maçına çıkacak U19 takımını mercek altında aldı. Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Altınordu U19 takımından A takıma gelecek oyuncular olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Finaller bittikten sonra alttaki bazı oyuncularımız A takımımıza katılacaklar. Bunun planlamasını yapıyoruz. Eksik bölgeleri akademimizden takviye edeceğiz" dedi.
Bünyesinde yetiştirdiği gençleri yıllardır Süper Lig ve Avrupa'ya uğurlayan Altınordu, son olarak Oğulcan Ülgün'ü Konyaspor'a satmıştı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Altınordu'nun gözü gençlerde - Son Dakika Spor