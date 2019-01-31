Altınordu'nun Gözü Play-Off'ta

Spor Toto 1'inci Lig'de 13 haftadır mağlubiyet yüzü görmemesine rağmen averajla ilk 6'nın dışında kalan Altınordu, bu hafta konuk edeceği son sıradaki Kardemir Karabükspor'u yenerek Play-Off hattındaki rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.





Spor Toto 1'inci Lig'de 13 haftadır mağlubiyet yüzü görmemesine rağmen averajla ilk 6'nın dışında kalan Altınordu, bu hafta konuk edeceği son sıradaki Kardemir Karabükspor'u yenerek Play-Off hattındaki rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor.



Bir gözü Play-Off yarışındaki rakiplerinde olacak kırmızı-lacivertliler Hatayspor-Denizlispor, Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok, Ümraniyespor-Boluspor ve Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep maçlarından çıkacak sonuçları merakla bekleyecek.



İkinci yarıya Balıkesirspor ve Gençlerbirliği (D) galibiyetleriyle başladıklarını hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Karabükspor maçı kolay geçmeyecek. Daha sonra arka arkaya Denizlispor (D), Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor (D) ve Hatayspor ile karşılaşacağız. Bu periyottan iyi sonuçlarla çıkmamız halinde, yüksek puan ortalaması bizi zirveye doğru yaklaştıracaktır" dedi. Altınordu'da sarı kart cezalısı stoper Hasan ve idman eksiği olan Serdar ile Enes Kubat forma giyemeyecek. - İzmir

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