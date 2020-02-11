Altınordu'nun iki farklı yüzü

TFF 1'inci Lig'de cuma günü evinde oynayacağı Osmanlıspor maçına odaklanan Altınordu, bu sezon İzmir'de çıktığı maçlarda önemli puanlar toplarken, deplasmanlarda ise bu performansının tam tersini sergiledi. Evinde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan Altınordu, ligde iç saha performanslarına göre 6'ncı sırayı aldı. Kırmızı-lacivertliler, deplasmanda çıktığı 10 müsabakada galibiyet yüzü göremezken, 4 beraberlik, 6 yenilgi alarak 4 puan topladı ve dış saha karnesinde 17'nci basamakta yer buldu.

Kırmızı-lacivertlilerde geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında sağ üst adalesinden sakatlanan ön libero Oğulcan'ın en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu bu hafta Oğulcan'ın yokluğunda ön liberoda Berkay'ı oynatmayı planlıyor. Tedavisi süren sağ bek Kerim'in bu hafta da kadroda yer almayacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle Eskişehir deplasmanına götürülmeyen orta saha oyuncusu Muhammed'in iyileşmesi ise kulübe teselli oldu. İdmanlara başlayan gurbetçi futbolcunun Osmanlıspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

BAŞKAN ÖZKAN'DAN İSTANBUL SEFERİ