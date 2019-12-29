Altınordu'nun ilk yarı performansı beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'nun ilk yarı performansı beklentileri karşılayamadı - Son Dakika Spor

Altınordu'nun ilk yarı performansı beklentileri karşılayamadı

6 saat önce

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 14. sırada tamamlayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk yarıda ortaya koydukları futbolun iyi olduğunu ancak puan anlamında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Altınordu'nun ilk yarı performansı beklentileri karşılayamadı, System.String[]

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 14. sırada tamamlayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, ilk yarıda ortaya koydukları futbolun iyi olduğunu ancak puan anlamında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında 10 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını, bu nedenle rotasyonda sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Eroğlu, forvet hattındaki bazı oyuncuların da ilk devrede sakatlıklar geçirdiğini söyledi.

Ligde son 8 maçta 1 yenilgi aldıklarını hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu çıkışın bir göstergesi aslında. İlk yarıda oyun anlamında iyi olmamıza rağmen skor anlamında iyi bir sezon geçirmedik. Gol bölgelerinde daha etkili olmak için ön bölgeye 2-3 transfer planlıyoruz. Genç bir kadromuz var. Genç oyuncularımız zamanla daha iyi olacaklar. İlk devrede oyunumuzu skora yansıtamadığımız için öz güven eksikliği yaşadık. Son haftalarda aldığımız sonuçlar ivmemizi gösteriyor. Ben takımıma güveniyorum. Kamp dönemlerini iyi geçiriyoruz. İkinci yarıların flaş takımı oluyoruz. Bu sene de böyle olacak. Çok sistemli ve detaylı çalışıyoruz. Bunun meyvelerini de topluyoruz."

Deplasmanda galibiyeti yok

TFF 1. Lig'de dün diğer İzmir temsilcisi Ekol Göz Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, ligin ilk devresini 18 puanla 14. sırada tamamladı. İlk 17 haftalık periyotta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi alan İzmir temsilcisi 15 gol atıp kalesinde 20 gol gördü.

2014-2015'ten beri kesintisiz olarak 1. Lig'de mücadelesini sürdüren kırmızı-lacivertli ekip, 2014-2015'te de ilk devrede aynı puanla yine 14. durumda yer almıştı.

Altınordu, iç sahada 15 puan toplarken, galibiyet alamadığı deplasman maçlarında 3 puanda kaldı. Kendi evinde Eskişehirspor'u 4-1, Boluspor'u 2-0, Adanaspor ve Ekol Göz Menemenspor'u 1-0'lık skorlarla geçen İzmir temsilcisi ilk 9 haftada sadece 5 puan toplarken, daha sonra tek yenilgi aldığı 8 müsabakada 13 puan elde etti.

Altınordu'nun 2014-2015 sezonundan bu yana ilk yarıda gösterdiği performans şöyle:

Sezon O G B M A Y P Sıra
2014-2015 17 4 6 7 19 22 18 14
2015-2016 17 6 6 5 15 16 24 11
2016-2017 17 5 7 5 23 24 22 10
2017-2018 17 5 5 7 24 25 20 12
2018-2019 17 6 8 3 20 12 26 8
2019-2020 17 4 6 7 15 20 18 14

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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