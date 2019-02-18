Son Dakika Haberleri: Altınordu'nun İnadı İnat

Altınordu'nun İnadı İnat

1 saat önce

Sahasında ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir FK'yı deviren Altınordu, 3 kez kıl payı kaçırdığı Play-Off trenine bu sezon mutlaka binmek istiyor.

Altınordu'nun İnadı İnat, System.String[]
Sahasında ligin güçlü ekiplerinden Gazişehir FK'yı deviren Altınordu, 3 kez kıl payı kaçırdığı Play-Off trenine bu sezon mutlaka binmek istiyor.

14 maç aradan sonra Denizlispor'a kaybeden Altınordu, sahasında ligin iddialı ekiplerinden Gazişehir FK'yı tek golle geçerek çok önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma öncesinde rakibiyle beraber 35 puana sahip olan İzmir temsilcisi, aldığı galibiyetle hem güney ekibini altında bıraktı hem de 38 puana ulaşıp haftayı 5. basamakta kapattı. Spor Toto 1. Ligde 5. sezonunu geçiren Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, geçmiş yıllarda tam 3 kez Play-Off'un kapısından döndü. 2014/2015 sezonunda 54 puan toplayan ve 1 puanla Play-Off potasının dışında kalan İzmir temsilcisi, 2016/2017 yılında bu kez averaj kurbanı oldu. O sezon Göztepe, Giresunspor ve Altınordu sezonu 53 puanda bitirirken, üçlü averajda rakiplerinin arkasında kaldı ve Play-Off hayaline veda etti. Kırmızı-lacivertliler geçen sezon da Play-Off'u trajik bir şekilde kaybetti. Ligin son haftasında BB. Erzurumspor'u ağırlayan İzmir temsilcisi, rakibiyle berabere kalarak üçlü averajda BB.Erzurumspor ile Gazişehir'in arkasında kaldı. Üç kez ilk 6'yı kıl payı kaçıran Eroğlu'nun öğrencileri, bu sezon sonunda hedefine ulaşmak istiyor.

İzmir'de çok farklı

Gazişehir'i deviren Altınordu, iç sahada yakaladığı başarılı performansı sürdürdü. Bornova Stadında çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen Altınordu, bu karşılaşmalardan 7 galibiyet ve 2 beraberlik çıkararak hanesine 23 puan yazdırmayı başardı. Kırmızı-lacivertliler önümüzdeki hafta deplasmanda Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Denizlispor, İzmir, Altınordu, Spor
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