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Altınordu'nun işi zor

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulamayan Altınordu, 11'inci haftada konuk olacağı Balıkesirspor karşısında zorlu bir sınavdan geçecek.

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TFF 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulamayan Altınordu, 11'inci haftada konuk olacağı Balıkesirspor karşısında zorlu bir sınavdan geçecek.Ligde 6 haftadır kazanamayan ve sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, iç saha lideri konumundaki Balıkesirspor karşısında çıkış arayacak. Balıkesirspor taraftarı önünde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alırken, 12 gol atıp sadece 3 gol yedi. Altınordu ise deplasmanda 3 puan yüzü göremedi. İzmir temsilcisi dış sahada çıktığı 5 müsabakada 4 yenilgi, 1 beraberlik alırken, 1 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü. 17'nci sıradaki kırmızı-lacivertliler, 3'üncü basamaktaki rakibi karşısında sürpriz bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altınordu, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:09 Kaynak: DHA
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