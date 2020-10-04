Altınordu'nun keyfi yerinde - Son Dakika

Altınordu'nun keyfi yerinde

Altınordu,TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkarttı.

Altınordu'nun keyfi yerinde, System.String[]

Altınordu,TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 9'a çıkarttı. Kırmızı-lacivertliler, milli ara öncesinde iddialı konuma sahip oldu.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Altınordu, Ankaraspor'u ağırladı. Kırmızı-lacivertliler maç boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundururken 61. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun ve 78. dakikada Ahmet İlhan Özek'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi, 4 hafta sonunda puanını 9'a çıkararak milli ara öncesinde iddialı bir konuma sahip oldu.

Altınordu'da ilklerin maçı

Ankaraspor maçından 2-0'lık galibiyetle ayrılan Altınordu, bu sezon İzmir'deki ilk galibiyetini aldı. Altınordu, daha önce ligin 2. haftasında sahasında oynadığı maçta Bursaspor'a 2-0 kaybetmişti. Kırmızı-lacivertlilerde yaz transfer döneminde kadroya katılan Ahmet İlhan Özek, 78. dakikada attığı golle Altınordu formasıyla ilk golünü atmış oldu. Özek ayrıca, 61. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun attığı golde de asist yaparak pay sahibi oldu. Öte yandan genç futbolcu yetiştirmesiyle ön planda olan Altınordu'da, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki sol bek Yusuf Can Esendemir, 65. dakikada oyuna girerek ilk kez A Takım forması giydi. - İZMİR

Altınordu'nun keyfi yerinde
Altınordu'nun keyfi yerinde
Altınordu'nun keyfi yerinde

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 10:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun keyfi yerinde - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Pazar keyfiniz yarım kalmasın! Meteoroloji'den 12 kente sağanak uyarısı Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Aliyev müjdeyi verdi: İşgal altındaki Madagiz'e Azerbaycan bayrağını diktik Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Formasını yere fırlatan Caner Erkin'e sosyal medyada tepki yağdı WhatsApp'a 'sonsuza kadar sessize alma' özelliği geldi Instagram'da canlı yayın yapan oyuncu Stacey Solomon, bacağını açınca taytı yırtıldı Asker tıraşı olan şarkıcı Yıldız Tilbe'ye yorum yağdı
Mühürlenen sosyetik mekanda kuralsız Mühürlenen sosyetik mekanda kuralsız "korona" partisi kamerada         
09:44
Şoförü güvenlik görevlisine çarpan MHP'li vekil, veryansın etti: Şahsıma iftira kampanyası hazırlandı Şoförü güvenlik görevlisine çarpan MHP'li vekil, veryansın etti: Şahsıma iftira kampanyası hazırlandı         
09:09
Adalet Bakanlığı'ndan yeni uygulama: 'Kadına şiddet' suçundan cezaevine girip çıkanlar takip edilecek Adalet Bakanlığı'ndan yeni uygulama: 'Kadına şiddet' suçundan cezaevine girip çıkanlar takip edilecek         
08:28
Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli korona aşıyla ilgili detayları paylaştı! İşte 19 hayvanla yapılan deneyin tüm aşamaları Sağlık Bakanı Koca, müjdesini verdiği yerli korona aşıyla ilgili detayları paylaştı! İşte 19 hayvanla yapılan deneyin tüm aşamaları         
23:32
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı Konut kredilerindeki artış 9 ayda 80 milyar liraya dayanarak rekor kırdı         
13:04
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç'in dizisindeki bir sahneye isyan etti: Bıktım sizden         
12:59
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz? Azerbaycan'daki görüntüyü Ermenistan diye yutturacaklardı, sunucu bayrağı fark etti: Deli misiniz siz?         
11:19
Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı Emre Aşık'la boşanma aşamasında olan Yağmur Sarnıç'tan bomba itiraf: Arkadaşım arabada tecavüz etmeye kalkıştı         
10:56
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış         
08:30
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 10:44:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'nun keyfi yerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei