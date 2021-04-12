Altınordu'nun konuğu Adana Demirspor
12.04.2021 11:45
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olunca 10 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Altınordu, yarın evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.
TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olunca 10 haftalık yenilmezlik serisi sona eren Altınordu, yarın evinde Play-Off hattındaki rakiplerinden Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde bitime 5 maç kala 52 puanla 5'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 55 puanı bulanan 3'üncü basamaktaki Adana ekibini yenerek hem ilk 2 şansını sürdürmeyi hem de ilk 6'daki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Sinan, Ahmet Dereli ve Şeref kadroda yer almayacak. Sarı kart cezası sona eren Yusuf Can ise forma giyebilecek. Altınordu, sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini yenerse ikili averaj üstünlüğünü de eline alacak.
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