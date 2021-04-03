Altınordu'nun konuğu Eskişehirspor

TFF 1'inci Lig'de son olarak İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek milli araya moralli giren Altınordu yarın evinde son sıradaki Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Emre Malok'un düdük çalacağı müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Kırmızı-lacivertlilerde cezalı Oğulcan ile Ufuk'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Sinan ve Yusufcan mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 49 puanla 5'inci basamakta yer alan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi. Eskişehirspor'un da mücadeleci bir takım olduğunu dile getiren Eroğlu, "Bizim için her maç çok önemli. Oyuncularımız milli arayı iyi değerlendirdi. İşimizi yapıp istediğimiz sonucu alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.