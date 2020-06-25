Altınordu'nun konuğu Keçiörengücü - Son Dakika

Altınordu'nun konuğu Keçiörengücü

TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Keçiörengücü maçını kazanıp, aşağıyla olan bağımızı koparmak istiyoruz.

TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde yarın Keçiörengücü'nü konuk edecek Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Keçiörengücü maçını kazanıp, aşağıyla olan bağımızı koparmak istiyoruz." dedi.

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Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Boluspor karşısında aldıkları beraberliğin kendileri için avantajlı bir skor olduğunu söyledi. Yarınki Keçiörengücü maçını kazanmak istediklerini kaydeden Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sakat oyuncularımız var. Her futbolcumuzu hazır tutmaya çalışıyoruz. İyi hazırlanıyoruz, bundan sonra antrenman süreci fiziksel anlamda koruyor zaten. Mental ve taktiksel anlamda çalışmalarımız devam ediyor. Cuma günü oynayacağımız Keçiörengücü maçını kazanıp aşağıyla olan bağımızı koparmak istiyoruz."

Eroğlu, Keçiörengücü maçının ardından salı günü Adanaspor ve cumartesi günü de Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını belirterek, "Havaların ısınması, yılın verdiği yorgunluk futbolcuların performans anlamında düşüşler yaşamasına neden olabiliyor. Biz takım oyunu oynamaya çalışan bir ekip olduğumuz için bunu lehimize çevirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Altınordu-Keçiörengücü maçında hakem Turgut Doman düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:11 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu'nun konuğu Keçiörengücü - Son Dakika Spor
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