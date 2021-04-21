Altınordu'nun kozu İzmir

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 1 puan çıkararak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan 6'ncı sıradaki Altınordu, kalan 3 haftada iç saha avantajını kullanmaya çalışacak. İzmir ekibi üst üste İzmir'de oynayacağı GZT Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarının ardından normal sezonu Aydeniz Et Balıkesirspor deplasmanında noktalayacak. Pazar günü lider Giresunspor'u konuk edeceği karşılaşmaya 3 puan parolasıyla hazırlanan kırmızı-lacivertliler, ilk 6 yarışında kaza yapmak istemiyor.

Ligde 49 puanlı en yakın rakibi Keçiörengücü'nün 4 puan önünde yer alan 53 puanlı İzmir temsilcisi, ilk 6'daki yerini korumak adına mutlak galibiyet hedefliyor. Süper Lig iddiasını sürdürmek için bu sezon ilk kez Play-Off'a kalmak isteyen Altınordu, bu hafta galip gelmesi halinde 47 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Play-Off umudunu bitirecek. Kırmızı-lacivertliler, bir sonraki hafta yine matematiksel şansı süren 47 puanlı Tuzlaspor'u da yenip son haftaya rahat girmenin planlarını yapıyor.