Altınordu'nun Mirkan Aydın girişimi sonuçsuz kaldı

Altınordu'nun golcü adayları arasında Adanaspor 'dan gurbetçi forvet Ahmet Dereli de yer alıyor.

Altınordu 'nun listesinde yer alan Medipol Başakşehirli santrfor Atabey Çiçek de Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olmuştu.

Hatayspor'un Süper Lig'de Mirkan'la yola devam etme kararı aldığı ifade edilirken, İzmir ekibi bir süredir temas halinde olduğu eski oyuncusundan umudunu kesti.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 13:14

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