Son Dakika Haberleri: Altınordu'nun "MTU Hallen Cup" gururu
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Altınordu'nun "MTU Hallen Cup" gururu

7 saat önce

Altınordu 15 Yaş Altı Futbol Takımı, MTU Hallen Cup'a üst üste dördüncü kez davet edildi.

Altınordu'nun

Altınordu 15 Yaş Altı Futbol Takımı, MTU Hallen Cup'a üst üste dördüncü kez davet edildi.

Altınordu Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre 15 Yaş Altı Takımı, bu yaş kategorisinde dünyanın önemli turnuvalarından olan Almanya'daki MTU Hallen Cup'a dördüncü kez katılacak.

Barcelona, Bayern Münih, Manchester United, Ajax, Chelsea, Borussia Dortmund, Arsenal, Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Fortuna Düsseldorf, Valencia, Atletico Madrid ve Liverpool gibi kulüplerin de bulunacağı turnuva, 29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Altınordu, Friedrichshafen'deki ZF Arena'da organize edilecek turnuvada daha önce 2016, 2017 ve 2018 yıllarında da yer aldı.

MTU Hallen Cup'a dört kez davet edilen ilk Türk takımı olan Altınordu'nun oyuncusu Burak İnce, geçen yıl "En Değerli Oyuncu" ödülünü alırken, gol krallığını ise Barcelonalı futbolcu ile paylaşmış, bu kategoride bir ilki başarmıştı.

Bugüne kadar 16 kez düzenlenen MTU Hallen Cup'ta yıllar içerisinde Thomas Müller, Mario Götze, Julian Draxler, Joshua Kimmich, David Alaba, Marco Reus ve Joel Matip gibi yıldızlar boy gösterdi.

MTU Hallen Cup'a statü gereği Avrupa'da her ülkenin en iyi 15 yaş altı takımları ile ünlü Bundesliga ekipleri ve Friedrichshafen bölgesi kulüpleri katılabiliyor.

Seçici kurul, birçok kriteri baz alarak değerlendirme yapıyor ve Almanya dışındaki her ülkeden en fazla 2 takımı davet ediyor; Türkiye'ye ise bir kontenjan hakkı tanınıyor.

Altınordu, Barcelona, Almanya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:02 Kaynak: AA
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