Son Dakika Haberleri: Altınordu'nun Okan Aşkı

Altınordu'nun Okan Aşkı

18 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattının 3 puan gerisinde tamamlayan Altınordu, her transfer döneminde olduğu gibi bir kez daha eski futbolcusu Okan Derici'yi gündemine aldı.

Altınordu'nun Okan Aşkı, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattının 3 puan gerisinde tamamlayan Altınordu, her transfer döneminde olduğu gibi bir kez daha eski futbolcusu Okan Derici'yi gündemine aldı.

Gazişehir Gaziantep'te ilk devrede 8 karşılaşmada görev alan gurbetçi futbolcunun fazla forma şansı bulamaması nedeniyle kulübünden ayrılmak istediği, yönetimin de bu talebe olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Okan Derici 2016-17 sezonunda yarım sezon formasını giydiği Altınordu'ya dönmeye sıcak bakarken, İzmir temsilcisi de kırmızı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performans nedeniyle eski futbolcusuna yeniden kapılarını açtı.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Okan, Altınordu'da rakip fileleri 5 kez sarsarak dikkatleri üzerine çekmişti. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:26 Kaynak: DHA

Spor
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