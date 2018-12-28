Altınordu'nun Okan Aşkı
18 dakika önce
Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattının 3 puan gerisinde tamamlayan Altınordu, her transfer döneminde olduğu gibi bir kez daha eski futbolcusu Okan Derici'yi gündemine aldı.
Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattının 3 puan gerisinde tamamlayan Altınordu
, her transfer döneminde olduğu gibi bir kez daha eski futbolcusu Okan Derici'yi gündemine aldı.
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'te ilk devrede 8 karşılaşmada görev alan gurbetçi futbolcunun fazla forma şansı bulamaması nedeniyle kulübünden ayrılmak istediği, yönetimin de bu talebe olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Okan Derici 2016-17 sezonunda yarım sezon formasını giydiği Altınordu'ya dönmeye sıcak bakarken, İzmir
temsilcisi de kırmızı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performans nedeniyle eski futbolcusuna yeniden kapılarını açtı.
Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Okan, Altınordu'da rakip fileleri 5 kez sarsarak dikkatleri üzerine çekmişti. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:26 Kaynak: DHA
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