Altınordu'nun Orta Saha Farkı
1 saat önce
SPOR Toto 1. Lig'de milli araya 45 puanla Play-Off hattında giren Altınordu, rakiplerini orta saha oyuncularıyla vurdu.
SPOR Toto 1. Lig'de milli araya 45 puanla Play-Off hattında giren Altınordu
, rakiplerini orta saha oyuncularıyla vurdu. Bu sezon 26 hafta sonunda filelere 37 gol bırakan kırmızı-lacivertlilerde 23 golü orta alanda görev yapan futbolcular kaydetti. İzmir
ekibinde Anıl attığı 6 golle santrfor Serdar'la birlikte takımın en skorer ismi olmayı başardı. Bu periyotta Muhammed 4 kez gol sevinci yaşarken, Sefa ve Alican ise 3'er golle oynadı.
Takımın deneyimli orta saha oyuncusu Berkay Samancı
bu sezon 2 defa rakip kalecileri mağlup etti. Genç
oyuncu Atakan Üner de yine 2 gol atarak takıma katkı sağladı. Devre arasında Gazişehir Gaziantep
'ten transfer edilen Okan Derici, Balıkesirspor
Baltok ve Eskişehirspor
müsabakalarını boş geçmedi. Gurbetçi oyuncu Deniz David ise 1 defa topu filelerle buluşturdu. Orta saha oyuncularından maksimum verim alan Altınordu'da defans hattı 4, hücum oyuncuları ise 10 gol attı.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:13 Kaynak: DHA
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