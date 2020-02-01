Altınordu'nun rakibi Akhisarspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'nun rakibi Akhisarspor - Son Dakika Spor

Altınordu'nun rakibi Akhisarspor

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu yarın Ege derbisinde Play-Off hattında yer alan Akhisarspor'u konuk edecek.

Altınordu'nun rakibi Akhisarspor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu yarın Ege derbisinde Play-Off hattında yer alan Akhisarspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak randevuda Erkan Özdamar düdük çalacak. Biletler VIP 100, numaralı 25, misafir kale arkası 20 TL'den satışa çıktı. İzmir ekibinde sarı kart cezalıları stoper Sinan, sol bek Ufuk ve ön libero Oğulcan forma giyemeyecek. Akhisarspor'da ise Mehmet Altıparmak'ın yerine göreve getirilen teknik direktör Yılmaz Vural ilk maçına çıkacak. Kadro dışı kalan Eray'ın affedildiği Akhisarspor'da cezalı Alperen ve Cocalic ile sakat Taha forma giyemeyecek. Grip olan Muhammet Reis'in durumu belirsiz.

Ara transfer döneminde Altınordu 5 transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi. Kırmızı-lacivertliler Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan, İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali, Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan, Göztepe'den sağ kanat Batuhan ve Altay'dan forvet Hüsamettin'le anlaştı. Akhisar temsilcisi ise transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadı. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Son haftalardaki futbolumuzu sürdürüp 3 puan almak istiyoruz" dedi. Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "İzmir'de 5 haftalık galibiyet hasretine son vereceğiz" diye konuştu.

Altınordu muhtemel 11:  Erhan - Kerim, Yusuf, Ravil, Ali, Furkan, Muhammed, Atakan, Okan, Metehan, Kemal

Akhisarspor muhtemel 11:  Gökhan - Tolga, Uğur, Aykut, Kadir, Bjarnason, Çekdar, Onur, Burhan, Erhan, Cikalleshi


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:53 Kaynak: DHA
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