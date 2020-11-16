Altınordu'nun rakibi Bandırmaspor

TFF 1'inci Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Ümraniyespor ve Yılport Samsunspor 'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Altınordu , yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 8'inci hafta erteleme maçını Ramazan Keleş yönetecek. Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle müsabaka seyircisiz oynanacak. İzmir ekibinde iyileşen stoperler Yusuf Yalçın , Kahraman ve Yiğithan görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Tedavisi süren sol kanat Yiğit Emre, sağ bek Emre Nefiz ve ön libero Oğulcan kadroda yer almayacak. İki takım arasında 31 Ekim Cumartesi günü İzmir'de oynanması gereken karşılaşma, 30 Ekim'de kentte meydana gelen deprem nedeniyle ertelenmişti.

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