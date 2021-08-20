Altınordu'nun rakibi Tuzlaspor

TFF 1'inci Lig'de sezona Ankara Keçiröngücü deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Altınordu yerin evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de sezona Ankara Keçiröngücü deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Altınordu yerin evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Kırmızı-lacivertlilerde eksik bulunmazken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu sahadan 3 puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi. Eroğlu, "Evimizde ilk maçımıza çıkacağız, heyecanlıyız. Tuzlaspor iyi bir takım. Biz de maça iyi hazırlandık. Elimizden gelen mücadeleyi sergileyip sahadan mutlu ayrılmak istiyoruz" dedi. İzmir ekibi geçen sezon evinde rakibini 3-2 mağlup ederken, deplasmanda ise Tuzlaspor'a 4-1 kaybetti.

- İzmir - İzmir

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