Altınordu'nun rakibi Ümraniyespor - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'nun rakibi Ümraniyespor - Son Dakika Spor

Altınordu'nun rakibi Ümraniyespor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de son olarak derbide Altay'a 1-0 mağlup olarak 27 puanla 14. sırada kalan Altınordu, yarın 26. hafta mücadelesinde evinde 36 puanlı 8. basamaktaki Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

Altınordu'nun rakibi Ümraniyespor, System.String[]

TFF 1. Lig'de son olarak derbide Altay'a 1-0 mağlup olarak 27 puanla 14. sırada kalan Altınordu, yarın 26. hafta mücadelesinde evinde 36 puanlı 8. basamaktaki Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 TL'den satışa sunuldu. Sakatlığı süren ön libero Oğulcan dışında eksiği bulunmayan Altınordu, Play-Off iddiasındaki rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İlk yarıda iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Ümraniyespor 4-0 kazanmıştı.

ALTINORDU

Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Furkan, Okan, Atakan, Muhammed, Metehan, Yasin


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:15 Kaynak: DHA
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