Altınordu'nun savunma sınavı - Son Dakika
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Altınordu'nun savunma sınavı

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Altınordu, takım savunması açısından önemli bir sınava çıkacak.

Altınordu'nun savunma sınavı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü Adana Demirspor'a konuk olacak Altınordu, takım savunması açısından önemli bir sınava çıkacak. İzmir temsilcisi, 39 golle ligin en skorer ekibi olan Adana Demirspor'un gol silahlarını durdurmaya çalışacak. Kırmızı-lacivertlilerde en büyük iş kaleci Erhan'ın yanı sıra defansta görev alan Sinan, Ravil, Ali ve Onur'a düşecek. Ev sahibi ekipte Suriyeli 10 numara Aias Aosman attığı 7 golle takımın en skorer ismi olarak dikkat çekiyor. Erkan Zengin, Volkan Şen ve Mehmet Akyüz gibi önemli gol silahları da olan Adana Demirspor, karşısında Altınordu teknik heyeti gerekli önlemleri aldı.

İç sahada oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Adana Demirspor'un gol pozisyonu üretme anlamında ikinci yarının en güçlü takımı olduğunu dile getiren Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Hücum gücü çok yüksek bir takıma karşı oynayacağız. Ön bölgede bireysel yeteneği olan oyunculara sahipler. Rakibimiz skor üretme anlamında sıkıntı yaşamıyor. Biz de kendi gücümüzü sahaya yansıtıp oradan kazanarak dönmek istiyoruz" diye konuştu.Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren ön libero Oğulcan'ın yanı sıra ağrıları devam eden sağ bek Kerim'in de forma giyemeyeceği öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
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