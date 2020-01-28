Altınordu'nun sevinci yarım kaldı - Son Dakika
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Altınordu'nun sevinci yarım kaldı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de iki kez geriye düştüğü Fatih Karagümrük deplasmanında Kemal Rüzgar'ın 90+2 ve 90+4'üncü dakikalarda attığı gollerle 3-2 öne geçerek ilk dış saha galibiyetini almaya çok yaklaşan Altınordu, 90+6'ncı dakikada yediği penaltı golüyle sahadan 1 puanla ayrılarak İstanbul'dan üzgün döndü.

Altınordu'nun sevinci yarım kaldı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de iki kez geriye düştüğü Fatih Karagümrük deplasmanında Kemal Rüzgar'ın 90+2 ve 90+4'üncü dakikalarda attığı gollerle 3-2 öne geçerek ilk dış saha galibiyetini almaya çok yaklaşan Altınordu, 90+6'ncı dakikada yediği penaltı golüyle sahadan 1 puanla ayrılarak İstanbul'dan üzgün döndü. İzmir'de oynanacak Akhisarspor maçı öncesi sol bek Ufuk, ön libero Oğulcan ve stoper Sinan'ın sarı kart cezalısı durumuna düşmesi keyifleri iyice kaçırdı.

Kırmızı-lacivertlilerin tek tesellisi ise ikinci yarıda oyuna girip hat trick yapan santrfor Kemal Rüzgar'ın müthiş performansı oldu. Gurbetçi golcü maçın 63'üncü dakikasında attığı golle skorun önce 1-1'e gelmesini sağladı. Takımının 2-1 geriye düşmesinin ardından uzatmalarda iki gol daha kaydeden Kemal, "Forma benim hakkım" mesajı verdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu maçtan galip ayrılsaydık oyunsal performansımızı galibiyete çevirerek büyük moral kazanacaktık" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Altınordu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:59 Kaynak: DHA
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