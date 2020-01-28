Altınordu'nun sevinci yarım kaldı

TFF 1'inci Lig'de iki kez geriye düştüğü Fatih Karagümrük deplasmanında Kemal Rüzgar'ın 90+2 ve 90+4'üncü dakikalarda attığı gollerle 3-2 öne geçerek ilk dış saha galibiyetini almaya çok yaklaşan Altınordu, 90+6'ncı dakikada yediği penaltı golüyle sahadan 1 puanla ayrılarak İstanbul'dan üzgün döndü. İzmir'de oynanacak Akhisarspor maçı öncesi sol bek Ufuk, ön libero Oğulcan ve stoper Sinan'ın sarı kart cezalısı durumuna düşmesi keyifleri iyice kaçırdı.

Kırmızı-lacivertlilerin tek tesellisi ise ikinci yarıda oyuna girip hat trick yapan santrfor Kemal Rüzgar'ın müthiş performansı oldu. Gurbetçi golcü maçın 63'üncü dakikasında attığı golle skorun önce 1-1'e gelmesini sağladı. Takımının 2-1 geriye düşmesinin ardından uzatmalarda iki gol daha kaydeden Kemal, "Forma benim hakkım" mesajı verdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Bu maçtan galip ayrılsaydık oyunsal performansımızı galibiyete çevirerek büyük moral kazanacaktık" dedi.