Altınordu'nun son pırlantası Ravil Tagir

SON yıllarda altyapısından çıkan futbolcuları Süper Lig ve Avrupa takımlarına satarak ciddi gelirler elde eden Türk futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu, son olarak Ravil Tagir'in transferiyle servet kazandı. Geçen sezon henüz 16 yaşındayken ilk kez vitrine çıkardığı 17 yaşındaki stoper Ravil'in transferi konusunda Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir'le 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay alma şartıyla anlaşan İzmir temsilcisi, yaptığı altyapı yatırımlarının meyvelerini topladı.

Ailesiyle birlikte Kazakistan'dan Türkiye'ye göç eden Ahıska Türkü Ravil'i 2016'da Bursa'nın İnegöl ilçesindeki futbol okulunda keşfeden kırmızı-lacivertliler, bir elmas gibi işlediği genç savunmacıyı pırlanta haline getirdi. Daha önce Avrupa takımlarının da dikkatini çeken Ravil, en büyük hedefinin bir gün Real Madrid forması giymek olduğunu dile getirmişti. Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynatmayı planladığı Ravil'in sakatlanmaması için bu haftaki Boluspor maçı kadrosundan çıkarılmasını istediği öğrenildi. Genç stoperin yarın takım arkadaşlarıyla vedalaşıp pazartesi günü Başakşehir'le sözleşme imzalaması bekleniyor.

Altınordu iç transferde savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'la sözleşme yeniledi. 22 yaşındaki stoperin sezon sonunda bitecek mukavelesi 2023 yılına kadar uzatıldı. Kerim ve Onur'un sakat olması nedeniyle ilk 2 maçta sağ bekte görev alan Yusuf, teknik heyetten geçer not aldı. Altınordu iç transferde daha önce Ravil, Burak, Muhammed ve Metehan'ın kontratlarını da yenilemişti.