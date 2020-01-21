Altınordu'nun yeni gözdesi Metehan - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'nun yeni gözdesi Metehan - Son Dakika Spor

Altınordu'nun yeni gözdesi Metehan

6 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun ara transfer döneminde 3'üncü Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer ettiği Metehan Mimaroğlu, geçen hafta Hatayspor karşısında kırmızı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında alkış topladı.

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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun ara transfer döneminde 3'üncü Lig ekibi Osmaniyespor'dan transfer ettiği Metehan Mimaroğlu, geçen hafta Hatayspor karşısında kırmızı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında alkış topladı. 2012'de profesyonel olduğu Eskişehirspor'da forma şansı bulamayınca şansını başka kulüplerde arayan Metehan, 2014-17 yılları arasında Bölgesel Amatör Lig takımlarında top koşturdu.

Daha sonra 3'üncü Lig'de Ergene Velimeşespor, Alibeyköyspor ve Osmaniye formalarını terleten 25 yaşındaki kanat oyuncusu, 50 bin TL bonservis ücretiyle devre arasında Altınordu'ya transfer olarak 2'nci Lig'de oynamadan ilk kez 1'inci Lig'de görev aldı. Lider Hatayspor karşısında Altınordu'nun bulduğu ikinci golün hazırlanışında pay sahibi olan Metehan, maçın 65'inci dakikasında alkışlarla yerini kendisi gibi takıma yeni katılan Ali Yaşar'a bıraktı. Öte yandan, Altınordu'da sözleşmesini fesheden Anıl Koç, Kasımpaşa ile prensip anlaşmasına vardı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:50 Kaynak: DHA
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