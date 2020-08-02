Altınordu'nun yolu farklı

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nu CEO'su Barış Orhunbilge, "Herkesin yürüdüğü yoldan yürürseniz, herkesin vardığı yere varırsınız. Bizim yolumuz farklı, varacağımız yer de farklı olacak" dedi.

Hedeflerinin Avrupa'nın beş büyük ligine oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Barış Orhunbilge, "Sonuç değil, süreç odaklıyız. A takımın hafta sonunda oynayacağı maçların sonucuna göre yaşamıyoruz. Ülkemizin alışık olmadığı bir sistem olsa da, bu toprakların çocukları, antrenörleri ve yetişmiş iş gücü ile üzüm salkım modeliyle zorlukların üstesinden geliyoruz" diye konuştu.