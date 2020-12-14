Altınordu'nun zirve inadı

TFF 1'inci Lig'de evinde Akhisarspor'u 3-2 mağlup ederek 2 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu, kendisi gibi 27 puanı bulunan lider Tuzlaspor'un ardından averajla 2'nci sırayı alarak zirveyi sahipsiz bırakmadı. Ligde üst üste 7'nci sezonunu geçiren İzmir temsilcisi ilk kez bu kadar iddialı bir görüntü sergilerken, kırmızı-lacivertli takımın yabancı futbolcu oynatmadan gençlerine şans vererek başarı yakalaması futbol kamuoyunun takdirini topladı. Bu sezon ilk kez bir müsabakada 3 gol kaydeden Altınordu'da altyapı patentli ön libero Muzaffer ve sağ bek Furkan Metin'in profesyonel kategoride ilk gollerini atması da teknik heyetin göğsünü kabarttı.

Akhisarspor'un iyi kadrosuna rağmen istediği ritmi yakalayamayan bir takım olduğunu belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Puan cetvelinde daha yukarıda olması gereken bir ekibe karşı 2-0'a kadar sezonun en iyi futbolunu oynadık. Rakibin dengesini bozduk, ön alanda baskı yaptık, hücum geçişlerini doğru gerçekleştirdik. Ancak 2-0'dan sonra yaptığımız pas hataları rakibin üzerimize gelmesine neden oldu. İkinci 45 dakikaya golle başlayınca rahatladık. Dördüncü gol gelmeyince rakip hep diri kalıp oyuna tutundu. Kolay bir maç olmadı. Neredeyse üç günde bir maç oynuyoruz ve herkesin üzerindeki yük artıyor" diye konuştu.