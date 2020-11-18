Altınordu'nun zirve yürüyüşü

TFF 1'inci Lig'de 8'inci hafta erteleme maçında evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 mağlup ederek 9 maçta 17 puana ulaşan Altınordu, "Zirve yarışında ben de varım" dedi. Birer maç eksiği bulunan lider Tuzlaspor'un 1 puan gerisinde yer alıp, ikinci sıradaki İstanbulspor'la puanını eşitleyen İzmir temsilcisi, yıllardır Play-Off'u ıskaladığı ligde bu sezon ilk 2'den ya da Play-Off'tan Süper Lig'e yükselmek istediğini ilk haftalardan gösterdi. Altınordu, aldığı galibiyetler kadar oynattığı gençlerle de alkış topladı.

Kırmızı lacivertli ekipte dünkü randevuda sağ bek Furkan Metin, sol stoper Yusuf Can Esendemir, orta saha oyuncusu Burak İnce ve santrfor Enis Destan ilk 11'de yer alan altyapı patentli futbolcular olarak dikkat çekti. Oyuna sonradan giren ön libero Muzaffer Kocaer ve stoper Yusuf Yalçın Arslan'la birlikte akademiden yetişen toplam 6 genç oyuncu galibiyetle pay sahibi oldu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Önemli bir maçı geride bıraktık ve yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

GALİBİYET OĞULCAN'A HEDİYE

Altınordulu futbolcular, Bandırmaspor galibiyetini koronavirüs testi pozitif çıkması nedeniyle izolasyonda olan ön libero Oğulcan Ülgün'e armağan etti. Kırmızı lacivertli ekibin ikinci golünü atan Metehan, sevincini Oğulcan'ın forma numarası olan 8'i el işareti yaparak yaşarken, bitiş düdüğünden sonra ise Oğulcan Ülgün'ün forması ile toplu halde objektiflere poz verildi.